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انتحاري يستهدف المقر العام لـ"قوة مجموعة الساحل" في وسط مالي

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انتحاري يستهدف المقر العام لـ
Reuters / Aaron Ross
المقر العام للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس في وسط مالي - أرشيف -
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تعرض المقر العام للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس في وسط مالي بعد ظهر الجمعة لهجوم لم تعرف حصيلة ضحاياه بعد، بحسب شهود ومصدر أمني مالي.

وقال مصدر أمني إن الهجوم نفذه انتحاري أراد التسلل إلى المقر، كما أفاد سكان المنطقة بسماع دوي انفجار قوي.

والهجوم هو الأول على المقر العام لقوة مجموعة الساحل التي تشارك فيها مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد وشكلت عام 2017 للتصدي للجهاديين.

ويأتي قبل 3 أيام من لقاء في نواكشوط بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظرائه في مجموعة الساحل، وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الموريتانية.

وتدعم فرنسا هذه القوة المشتركة التي تواجه مشاكل في التمويل رغم وعود بنحو 420 مليون يورو ورغم اتهام عناصرها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر: أ ف ب

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