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إسرائيل تقاطع جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف

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إسرائيل تقاطع جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف
Globallookpress
مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، جنيف، أرشيف
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قاطعت إسرائيل الجلسة الـ38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تجري في جنيف من 18 يونيو حتى 7 يوليو.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة بيانا مشتركا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وهو استعراض تقارير الدول المشاركة في الأمم المتحدة حول تنفيذ التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان وذلك أربع مرات كل سنة. 

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي فويسلاف شوتس إن الممثل الإسرائيلي أخبره بأنه لن يحضر الجلسة. 
وبدأت إسرائيل مقاطعة جلسات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بعد انسحاب واشنطن منها. 

كانت إسرائيل قد قدمت تقريرها حول حقوق الإنسان في البلاد في يناير العام الماضي ليصبح أول تقرير منذ عام 2013. 

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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