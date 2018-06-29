الاتحاد الأوروبي: عدم إحراز تقدم بشأن إيرلندا قد يؤدي لفشل "بريكست"

حذر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (عدا بريطانيا)، يوم الجمعة، من أن عدم إحراز تقدم بشأن قضية الحدود الإيرلندية سوف يهدد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه "لقد أحرزنا تقدما في المفاوضات ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة وخطيرة، سيما بشأن إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

وأضاف قبل محادثات القمة في بروكسل "نريد اتفاقا وأنا أعمل للتوصل إلى ذلك ولكن الوقت قصير".

وتثبت المسألة المتعلقة بكيفية تجنب حدود يتم فيها فرض ضوابط صارمة بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي ستغادر الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة في مارس 2019، أنها الأصعب من بين كل المسائل المتعلقة بخروج بريطانيا، وقد أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم جوهري بعد بشأن هذه المسألة.

وحذر القادة في بيان مشترك أنه لا يمكن أن تحقق المفاوضات تقدما إلا إذا تم بشكل كامل احترام الالتزامات التي تم التعهد بها.

وطالب الزعماء الـ27 أيضا بالمزيد من الإيضاح وكذلك بمقترحات حقيقية يمكن تنفيذها من بريطانيا فيما يتعلق بموقفها بشأن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وتعهدت لندن بتقديم "ورقة بيضاء" بشأن رؤيتها لشراكة مستقبلية في الأسابيع المقبلة.

المصدر: د ب أ