توسك: تطبيق الاتفاق بشأن الهجرة سيكون صعبا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن تطبيق الاتفاق حول قضية الهجرة، الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي سيكون صعبا.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الجمعة: "أما ما يخص صفقتنا حول الهجرة، فمن السابق لأوانه أن نتحدث عن نجاح".

وأضاف توسك: "تمكنا من التوصل إلى الاتفاق داخل المجلس الأوروبي. ولكن هذا كان الجزء الأسهل من المهمة، بالمقارنة مع ما سيكون أمامنا على الأرض، عندما نبدأ بتطبيقها".

توسك: الاتحاد الأوروبي سيقدم 3 مليارات يورو لتركيا

وأعلن توسك أن الاتحاد الأوروبي اتفق على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا وتخصيص 500 مليون يورو للصندوق الأوروبي الخاص بإفريقيا لمعالجة قضية المهاجرين.

وأوضح توسك أن الأموال المخصصة لتركيا ستقدم للمنظمات التي ستنفذ المشاريع المتعلقة بتهيئة الظروف لإيواء المهاجرين في البلاد.

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وقد توصلت دول الاتحاد الأوروبي بعد يومين من المشاورات الصعبة إلى اتفاق بشأن قضية الهجرة، ينص على إقامة مراكز لتوزيع المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي بين دول الاتحاد على أساس طوعي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لتركيا ودول في إفريقيا للتخفيف من أعباء إيواء المهاجرين.

المصدر: رويترز