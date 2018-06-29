اليمنيون يتسببون بتشديد قوانين اللجوء في كوريا الجنوبية

قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية إنها ستشدد القوانين المنظمة لوصول اللاجئين بعد أن أثارت زيادة مفرطة في عدد طالبي اللجوء اليمنيين مشاعر معادية للمهاجرين في الدولة المتجانسة عرقيا.

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وأضافت الوزارة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 552 شخصا وصلوا من اليمن إلى جزيرة جيجو، وهي منتجع في جنوب البلاد، بين شهري يناير ومايو، وهناك أكثر من 430 يمنيا تقدموا بطلبات لجوء إلى كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أنها ستعدل قانون اللاجئين لمنع إساءة استعماله. وأضافت أن السلطات ستزيد أيضا عدد الضباط الذين يفحصون طلبات اللجوء من أجل سرعة الإجراءات والتحقق التام من الهويات لتفادي حدوث مشاكل من بينها "الإرهاب وجرائم العنف".

ومنحت كوريا الجنوبية أكثر من 800 شخص حق اللجوء منذ 1994. وأثارت الزيادة الكبيرة المفاجئة في عدد اليمنيين الذين وصلوا إلى البلاد مخاوف من أن كثيرين منهم ربما يسعون للحصول على ميزات اقتصادية وليس الحماية، ما قد يؤدي لانتشار الجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى.

وخلال الأسبوعين الماضيين وقع أكثر من 540 ألف كوري جنوبي التماسا للبيت الأزرق الرئاسي عبر الإنترنت طالبين أن تلغي الحكومة أو تعدل دخول البلاد دون تأشيرة ومنح حق اللجوء لمن يطلب ذلك.

وأصدرت كوريا الجنوبية قانون اللاجئين في 2013 لتصبح أول دولة آسيوية تصدر تشريعا للاجئين يسمح بحماية من لديهم أسباب كافية من الاضطهاد على أسس عرقية أو دينية أو بسبب الجنسية أو الجماعة الاجتماعية أو السياسية التي ينتمون إليها.

المصدر: رويترز