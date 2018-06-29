أوروبا تكافح طوفان المهاجرين الأفارقة بتقطير المال لدولهم

تعهد المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لصندوق تنمية أفريقيا، لمنع تدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين من هناك لأوروبا.

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ونقلت وكالة نوفوستي الروسية اليوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي رفيع في بروكسل قوله، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على هذا الأمر في نهاية تسع ساعات من المحادثات الشاقة والساخنة يوم الخميس، وتوصلوا لإقرار وثيقة بشأن الهجرة تنص على تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين أراضي الاتحاد، ومكافحة الاتجار بتهريب البشر، وإنشاء مراكز لهؤلاء المهاجرين في أوروبا.

وقال المصدر "تعهد رؤساء الدول والحكومات بتخصيص 500 مليون يورو إضافية للصندوق الائتماني لإفريقيا".

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مايو الماضي، إن دول الاتحاد الأوروبي أرسلت بالفعل 342 مليون يورو إلى الصندوق الائتماني الخاص بإفريقيا في الاتحاد الأوروبي. وتم اتخاذ قرار بإنشاء هذا الصندوق في قمة الاتحاد الأوروبي للهجرة، التي عقدت في نوفمبر 2015 في مالطا. ويهدف الصندوق إلى مساعدة تلك البلدان الأفريقية، التي تنطلق منها الموجات الأساسية للاجئين إلى أوروبا.

المصدر: نوفوستي