 
مباشر

عمدة هلسنكي يكشف عن مكان انعقاد قمة "بوتين-ترامب" الأولى

أخبار العالم

عمدة هلسنكي يكشف عن مكان انعقاد قمة
Sputnik Michael Klimentyev
أرشيف - بوتين وترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfxi

كشف عمدة هلسنكي، يان فابافوري، أن القمة الأولى بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن تعقد في ضاحية فانتا قرب العاصمة الفنلندية وليس في وسطها.

إقرأ المزيد
أرشيف - بوتين وترامب CNN: ترامب سيعقد صفقة مع بوتين تتعلق بالجنوب السوري

ومع أن عمدة العاصمة الفنلندية رجّح الجمعة في مقابلة مع صحيفة "هلسنغن سانومات" أن يعقد اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في مدينة فانتا في ضاحية هلسنكي وليس في داخلها، إلا أنه قال أن العالم كله سيتحدث مع ذلك عن قمة الرئيسين في هلسنكي وليس في ضاحيتها.

وفي وقت سابق من يونيو، عقد اجتماع في فنلندا بين رئيسي الأركان العامة الروسي والأمريكي الجنرالين فاليري غيراسيموف وجوزيف دانفورد ، في قصر كينيجستيدت المملوك للحكومة الفنلندية في مدينة فانتا الواقعة في ضاحية العاصمة الفنلندية.

وقال رئيس بلدية فانتا: على أي حال، فإن هذا سيفيد المنطقة بأكملها في محيط العاصمة الفنلندية، و"سيكون هناك الكثير من السياح، من الواضح أن الفنادق المركزية لن تكون كافية للضيوف، وسوف يستفيد الكثيرون من ذلك".
وأعلن أنه متأكد من عدم وجود أماكن كثيرة في العالم يمكنها استضافة مثل هذا الحدث في مثل هذه الظروف الزمنية القصيرة، وأشار إلى أن المدينة لن تتحمل تكاليف إضافية فيما يتعلق بعقد القمة الروسية الأمريكية.

وستعقد أول قمة رسمية بين بوتين وترامب يوم 16 يوليو. وينوي الرئيسان مناقشة آفاق تطبيع العلاقات المتدهورة بين روسيا والولايات المتحدة ، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة، وعلى رأسها الأزمة السورية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا