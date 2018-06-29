أمريكا تدعو الهند وغيرها إلى الابتعاد عن إيران

كشفت مندوبة أمريكا الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عن نية بلادها توجيه توصية للهند بإعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع إيران، بحيث تقلل اعتمادها على موارد الطاقة من هذا البلد.

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وقالت هايلي في مقابلة مع محطة "NDTV" التلفزيونية اليوم: "أعتقد أنه من أجل مستقبل الهند، ومن أجل اعتمادها على توفير موارد الطاقة من مصادر مستقلة – سنوصي نيودلهي بمراجعة علاقاتها مع إيران".

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية: "يجب على كل واحد منا أن يفكر مرة أخرى حول من يتعامل معه تجاريا واقتصاديا. أعتقد أن الهند كدولة صديقة يجب أن تقرر: هل (إيران-المحرر ) حقا البلد الذي تريد مواصلة التعامل معه؟".

وكشفت هايلي أنها ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى نيودلهي، هذه المسألة مع رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي. وفي الوقت نفسه، اعترفت هايلي، بأن واشنطن تفهم أن نيودلهي لن تكون قادرة على تغيير طبيعة علاقاتها مع طهران، خلال "يوم واحد"، ولكن الولايات المتحدة "عرضت على الهند التفكير في أولئك الذين تعتزم التعاون معهم في المستقبل".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي للصحفيين، إن واشنطن ستحاول إقناع حلفائها بوقف شراء النفط من إيران تماما في أوائل نوفمبر المقبل. ووفقا له، فإن مثل هذه المناقشات تجري أيضا مع دول أخرى، بما في ذلك الصين. وكل ذلك يأتي تتمة لانسحاب الولايات المتحدة بشكل منفرد في مايو الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، وإعلانها عن استئناف فرض العقوبات عليها.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في وقت سابق، إنه "لا يوجد اليوم بلد يمتلك الحق في فرض مطالبه وإرادته على الآخرين، لأن الدول الأخرى لا توافق على هكذا سياسة".

المصدر: نوفوستي