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واشنطن تدعو رعاياها إلى الحذر عند السفر إلى تركيا

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واشنطن تدعو رعاياها إلى الحذر عند السفر إلى تركيا
AFP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن، أرشيف
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جددت وزارة الخارجية الأمريكية توصياتها الموجهة إلى رعاياها بالتخلي عن السفر إلى بعض المناطق في تركيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها تدعو المواطنين إلى التخلي عن السفر إلى المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، وكذلك إلى 15 ولاية أخرى جنوب شرق تركيا، وذلك بسبب وجود خطر إرهابي هناك.

كما ذكر البيان أن عشرات آلاف الأشخاص، بمن فيهم أمريكان، كانوا قد اعتقلوا بتركيا في أثناء سريان مفعول حالة الطوارئ، بتهمة التورط في المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري بتركيا عام 2016، وكذلك بالتورط في الإرهاب، وذلك على أساس "معلومات سرية وغير كافية" للاعتقال.

كما دعت الوزارة كل أمريكي يريد زيارة تركيا، بالرغم من هذه التحذيرات، إلى أن يكون حذرا في أماكن تمركز الأجانب، وأن يتجنب أي مظاهرات، وأن يقيم في الفنادق المتميزة بالإجراءات الأمنية المشددة، وإبلاغ الوزارة بتحركاته.

المصدر: نوفوستي

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