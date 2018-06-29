أوروبا تدعو روسيا للتعاون الكامل في التحقيق في تحطم "الماليزية" بدونباس

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى تحمل مسؤوليتها والتعاون الكامل في التحقيق في حادث تحطم الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا، بمنطقة دونباس، سنة 2014.

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وجاء في وثيقة تم الاتفاق عليها في نهاية القمة الأوروبية اليوم الجمعة، أن "المجلس الأوروبي يعلن مجددا دعمه الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2166، حول تحطم الطائرة الماليزية (الرحلة MH17)، ويدعو روسيا الاتحادية للاعتراف بمسؤوليتها والتعاون الكامل مع جميع الجهود الرامية لإثبات الحقيقة والعدالة والمساءلة".

وكانت مجموعة التحقيق الدولية قدمت في وقت سابق النتائج الأولية للتحقيق، وقالت إنها خلصت إلى أن "الطائرة تمت إصابتها بصاروخ روسي من نوع "Buk SAM"، الذي كان يعود إلى لواء الدفاع الجوي رقم 53 للقوات الروسية المرابط في كورسك".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها معتبرة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن التحقيق غير موضوعي ومنحاز، ويعتمد فقط على المعلومات التي قدمتها أوكرانيا.

وقالت موسكو إنها لن تعترف بنتائج تحقيق لم تشارك فيه. كذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نوعية الصواريخ، التي تحدثت عنها لجنة التحقيق الهولندية تم التخلص منها منذ عام 2011.

وسقطت طائرة الـ"بوينغ" الماليزية قرب مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا في 17 يوليو عام 2014، وهي في رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور، ما أودى بحياة 298 شخصا كانوا على متنها.

واتهمت كييف الانفصاليين في دونباس بالتورط في إسقاط الطائرة، لكنهم ردوا بأنهم لا يمتلكون أسلحة قادرة على إسقاط طائرات على ارتفاعات شاهقة.

المصدر: نوفوستي