الخارجية الروسية: عقد لقاء بين لافروف وبومبيو قيد الدراسة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عقد لقاء وزيري الخارجية الروسية سير غي لافروف والأمريكي مايك بومبيو تحضيرا لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لا يزال قيد الدراسة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين: "طبعا، نحن ندرس ذلك وننطلق من أن هذا اللقاء مطلوب وضروري، نظرا للاتفاق على لقاء القمة".

وبشأن الموعد، أشار ريابكوف إلى أنه من الصعب إيجاد وقت شاغر لدى الوزيرين، لكن الجانب الروسي قد تقدم بمقترحاته وينتظر الرد من الزملاء الأمريكيين. وأضاف: "قد يكون ذلك في بداية يوليو، أي بعد عدة أيام. وأمامنا أسبوعان، قد يعقد هذا اللقاء خلالهما".

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من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اللقاء بين لافروف وبومبيو لا يزال قيد الدراسة، مضيفة أنه ليست لديها أي تفاصيل محددة حتى الآن.

وكانت موسكو وواشنطن قد اتفقتا على عقد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون إلى موسكو. وأعرب بولتون عن قناعته بأنه سيكون هناك لقاء تحضيري بين وزيري خارجية البلدين قبل القمة.

المصدر: وكالات