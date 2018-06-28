 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: بوتين وترامب سيركزان خلال قمتهما على حالة العلاقات الثنائية وسيبحثان قضية سوريا

الخارجية الروسية: عقد لقاء بين لافروف وبومبيو قيد الدراسة

أخبار العالم

الخارجية الروسية: عقد لقاء بين لافروف وبومبيو قيد الدراسة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfu9

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عقد لقاء وزيري الخارجية الروسية سير غي لافروف والأمريكي مايك بومبيو تحضيرا لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لا يزال قيد الدراسة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين: "طبعا، نحن ندرس ذلك وننطلق من أن هذا اللقاء مطلوب وضروري، نظرا للاتفاق على لقاء القمة".

وبشأن الموعد، أشار ريابكوف إلى أنه من الصعب إيجاد وقت شاغر لدى الوزيرين، لكن الجانب الروسي قد تقدم بمقترحاته وينتظر الرد من الزملاء الأمريكيين. وأضاف: "قد يكون ذلك في بداية يوليو، أي بعد عدة أيام. وأمامنا أسبوعان، قد يعقد هذا اللقاء خلالهما".

إقرأ المزيد
لقاء قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب - صورة أرشيفية قمة بوتين-ترامب في هلسنكي 16 يوليو

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اللقاء بين لافروف وبومبيو لا يزال قيد الدراسة، مضيفة أنه ليست لديها أي تفاصيل محددة حتى الآن.

وكانت موسكو وواشنطن قد اتفقتا على عقد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون إلى موسكو. وأعرب بولتون عن قناعته بأنه سيكون هناك لقاء تحضيري بين وزيري خارجية البلدين قبل القمة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السينغال تغادر المونديال وتونس تبحث عن انتصار شرفي