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هايلي: إيران هي كوريا شمالية جديدة

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هايلي: إيران هي كوريا شمالية جديدة
Globallookpress
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أرشيف
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صرحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن واشنطن ستواصل ضغوطاتها على إيران، واصفة إياها بأنها كوريا شمالية جديدة.

وقالت هايلي في خطاب ألقته في مركز الأبحاث "Observer Research Foundation" في نيو دلهي، اليوم الخميس: "ننوي ممارسة الضغط على إيران ونأمل بأن تنضم إلينا الدول الأخرى، إذ أن طهران في نظرنا هي كوريا شمالية جديدة".

وأضافت أن واشنطن "على يقين ثابت أن إيران تمثل خطرا"، مشيرة إلى أن هذا الاعتقاد "يعتمد على أدلة حقيقية لا افتراضية".

وتابعت: "نرى أن إيران بالرغم من الصفقة معها لا تزال تنتهك القرارات الدولية. إنها انتهكت الاتفاق حول إنشاء الصواريخ الباليستية وتدعم الإرهاب وتقوم ببيع أسلحتها وتوفرها للحوثيين في اليمن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران والذي توصلت إليه السداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا) عام 2015. كما وأفاد ترامب بأن واشنطن ستستأنف عقوباتها ضد إيران وضد الدول التي تتعاون معها.

المصدر: نوفوستي

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