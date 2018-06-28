القبض على مصريين اثنين متهمين باختطاف ابن دبلوماسي ليبي في كييف

اعتقلت الشرطة الأوكرانية المواطنين المصريين اللذين اختطفا ابن الدبلوماسي الليبي في 25 يونيو وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة الأوكرانية التي تقود التحقيقات في الاختطاف والبلطجة بأن سبب ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى الرغبة في الحصول على الفدية بينما رفض المواطنان المصريان تقديم أية توضيحات بهذا الأمر وهما في انتظار قرار المحكمة بشأن الإجراء الاحترازي.

وحسب الشرطة الأوكرانية، كان المجهولان قد اختطفا نجل الملحق المالي لدى السفارة الليبية في أوكرانيا وهو "عبد السلام" من مواليد عام 1992، حيث أجبراه بالقوة على الصعود إلى سيارة من نوع "فولكس فاغن" واقتياده الى مكان مجهول.

وقال ممثلو الشرطة إنهم وجدوا الشاب المخطوف في مساء اليوم نفسه، وقد لحقت به كدمات جسدية ، ويرقد الآن في المستشفى تحت حراسة مشددة.

المصدر: وكالات روسية