النرويج تستقبل عددا من المهاجرين من سفينة "لايف لاين"

صرحت وزيرة الخارجية النرويجية، ايني إريكسين سورايدي، بأن بلادها ستستقبل 15 مهاجرا من سفينة "لايفلاين" التي رست في جزيرة مالطا، وذلك وفق الحصة التي تقضي بها ميزانية البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكتروني: "اتخذت الحكومة قرارا باستقبال 15 شخصا، هم حصتها من اللاجئين السنوية التي تقضي بها الميزانية".

وأكدت الوزيرة أن السلطات النرويجية وافقت على هذه الخطوة في ضوء الكارثة الإنسانية الصعبة وتضامنا مع شركائها الأوروبيين.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أعلن في وقت سابق أن مالطا وفرنسا وايرلندا وإيطاليا والبرتغال ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا جاهزة لاستقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا على متن سفينة "لايفلاين".

وكانت السفينة تقف 5 أيام في البحر بالقرب من سواحل مالطا بسبب الجدل مع إيطاليا التي رفضت رسو السفينة في أحد موانئها.

وفي 27 يونيو الجاري حصلت السفينة على إذن بدخول ميناء مالطا.

المصدر: نوفوستي