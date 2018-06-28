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إليزابيث الثانية تغيب عن فعالية في كاتدرائية القديس بولس

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إليزابيث الثانية تغيب عن فعالية في كاتدرائية القديس بولس
Globallookpress
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية
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أفاد قصر بكنغهام في لندن بأن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر طقوسا دينية خاصة في كاتدرائية القديس بولس، اليوم الخميس، بسبب المرض.

وجاء في بيان صادر عن القصر: "الملكة تشعر بوعكة صحية جراء الأحوال الجوية، وقررت عدم حضور الطقوس الدينية في كاتدرائية القديس بولس صباح اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ200 لإنشاء وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس".

وتعتبر الملكة إليزابيث (92 عاما) الأكبر سنا بين الملكات والأطول جلوسا على العرش حاليا في العالم.

المصدر: رويترز

 

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