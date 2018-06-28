صحيفة: 500 مليون دولار لتدريب الجنود الأمريكيين على القتال تحت الأرض

ستخصص وزارة الدفاع الأمريكية مبلغا يزيد عن 500 مليون دولار لتدريب قوات الجيش على خوض عمليات تحت الأرض، حسبما أوردت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار بهذا الشأن جاء في إطار قيام البنتاغون بإعادة النظر في تقييم التهديدات المحتملة وإمكانية تغيير طبيعة العمليات العسكرية في الأفق القريب.

وبحسب "ذي تايمز" فإن "تهديد الاصطدام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أو روسيا" دفع الجيش الأمريكي إلى تغيير رؤيته لمهام التدريب القتالي لقواته. وأشارت الصحيفة إلى أن قوات النخبة وحدها كانت تتخصص، حتى الأزمنة الأخيرة، في خوض عمليات تحت الأرض، لكن الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا كشفت عن "تنامي عدد الاشتباكات الجارية في أنفاق المدن".

وتابعت الصحيفة أن القيادة العسكرية الأمريكية استنتجت من ذلك أن برامج التدريب الحالية لا تهتم بصورة كافية بوجود منشآت تحت الأرض، كشبكات المجاري أو أنفاق سكك الحديد، ومن الضروري ضمان فعالية أداء القوات "داخل أقبية وأنفاق في ظروف ظلام دامس، وضيق، وخلل في عمل وسائل الاتصال التقليدية".

وأضافت "ذي تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت، في نوفمبر 2017، كتيبا خاصا بالتدريب على القتال تحت الأرض، كما أنها تبنت، أواخر العام ذاته، برنامجا تقدر ميزانيته بـ 572 مليون دولار لرفع فعالية القتال في أقبية المدن.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن تعديلات تجري على العقيدة العسكرية الأمريكية، انطلاقا من إمكانية أن تصبح مدن مثل "سيئول أو مدن في منطقة البلطيق على حدود روسيا الشمالية الغربية" مسارح عمليات قتالية في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي