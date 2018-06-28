// 26.06.2018 по тикету 15478
صاروخ أمريكي كاد أن يدمر فرقاطة ألمانية (فيديو)
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تسبب فشل إطلاق صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من نوع "SM-2" في اندلاع حريق على متن الفرقاطة الألمانية " F124 Sachsen".
وقد انفجر الصاروخ أثناء عملية الإطلاق وقبل أن يغادر المأسورة، ولحسن الحظ لم تنفجر الرأس القتالية، ما جنب الفرقاطة وطاقمها كارثة وجعل من السهل السيطرة على الحريق.
وقع الحادث يوم 21 الشهر الجاري في سواحل النرويج، وتسبب في إصابة شخصين من طاقم الفرقاطة بحروق.
المصدر: وكالات
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