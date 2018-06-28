روسيا قلقة من مخططات واشنطن لوضع منظومات صاروخية جديدة

عبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن قلق موسكو من بدء واشنطن التحضير لإنتاج منظومات صاروخية جديدة قد تتحول لاحقا إلى انتهاك لمعاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريابكوف أثناء كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، اليوم الخميس: "يثير قلقا خاصا واقع أن الولايات المتحدة تبدأ، تحت ذريعة "الانتهاكات الروسية"المفتعلة، تنفيذ برامج عسكرية جوابية، بما فيها برامج استفزازية للغاية تنطوي على انتهاك معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف: "وخاصة أقرت الولايات المتحدة وخصصت أموالا لإطلاق برنامج حول إنتاج أسلحة صاروخية يتجاوز مدى تحليقها ما هو مسموح به بموجب هذه المعاهدة".

كما اتهم الدبلوماسي الروسي واشنطن ببدء إعادة إعمار البنية التحتية تحضيرا لنشر هذه المنظومات الصاروخية في أوروبا.

وتابع: "كانت الولايات المتحدة أزالت في وقتها بنيتها التحتية لصواريخ "توماهوك" المجنحة. وسمح ذلك آنذاك بحل القضية الحادة في المفاوضات بشأن معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى حول الفرز بين صواريخ توماهوك ذات القواعد البرية والبحرية، وذلك لضمان غياب أي إمكانية لنشر مثل هذه الأنواع من الأسلحة برا والحفاظ على صيغتها البحرية في الوقت ذاته".

وأشار أيضا إلى أن نشر المنظومات الصاروخية الأمريكية في اليابان سيكون انتهاكا لمعاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال: "بدأ الحديث يدور عن نشر مثل هذه المنظومات (المنظومات الصاروخية البرية) في الأراضي اليابانية بالقرب من الحدود الروسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونشير هنا لليابان والولايات المتحدة إلى انهما بمثل هذه الخطوات توسعان نطاق انتهاكات واشنطن في إطار معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

هذا وذكر ريابكوف أن المسألة حول الطائرات المسيرة الضاربة الأمريكية لا تزال قضية لم تتم تسويتها حتى اليوم.

وأضاف: "تتفق بعض الأنواع من هذه الطائرات بوضوح مع مصطلح "الصاروخ المجنح ذو القاعدة البرية" الذي تتضمنه المعاهدة. ومهما كانت رغبة واشنطن فإن ذلك البند موجود في المعاهدة. ويعني ذلك أن على الطرفين مراعاته".

كما شدد على أن موسكو لا تزال تطرح هذه المسألة في اتصالاتها مع واشنطن، مشيرا إلى أن الأخيرة تتجاهل ذلك دائما.

المصدر: نوفوستي