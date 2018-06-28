بوتين: سحب قواتنا من سوريا مستمر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب أكثر من 25 طائرة حربية وألف عسكري روسي من سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكّر بوتين، اليوم، أثناء مراسم احتفالية أقيمت تكريما لخريجي الجامعات العسكرية الروسية، بأن سحب القوات الروسية من سوريا بدأ أثناء زيارته إلى قاعدة "حميميم" بمحافظة اللاذقية في ديسمبر الماضي، مضيفا أن هذه العملية مستمرة اليوم، حيث غادر 13 طائرة حربية، و14 مروحية، و1140 عسكريا روسيا سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها القوات الروسية في سوريا بمناهج تدريب العسكريين في روسيا.

وقال بوتين إن الجيش الروسي أظهر بوضوح، أثناء مكافحة الإرهابيين في سوريا، قدراته القتالية المتزايدة والمستوى العالي للتنسيق بين وحداته. وتابع متوجها إلى الخريجين الجدد: "اليوم عليكم وزملاؤكم الاستفادة بكامل النطاق من تجربة هذه العملية في التدريب القتالي".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأسلحة المتطورة الجديدة التي سيحصل عليها الجيش الروسي قريبا سوف تضاعف عدة مرات قدراته العسكرية، موضحا أن صواريخ "أفانغارد" العابرة للقارات ستدخل الخدمة في القوات الروسية في المستقبل القريب، لتليها بعد عام صواريخ "سارمات".

وأكد الرئيس أن روسيا حققت اختراقا حقيقيا في مجال الهندسة العسكرية، مشيدا بالجهود الضخمة للمصممين ومنتجي الأسلحة والمعدات العسكرية، وبـ"مأثرة المهندسين والعمال"، وقال "إنهم تمكنوا، وليس للمرة الأولى في التاريخ، من تحقيق شيء عجزت الدول الأخرى عن تحقيقه".

المصدر: وكالات