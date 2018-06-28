 
مباشر

القضاء الفرنسي يوجه اتهامات لـ10 أشخاص بالتخطيط لهجمات ضد مسلمين

أخبار العالم

القضاء الفرنسي يوجه اتهامات لـ10 أشخاص بالتخطيط لهجمات ضد مسلمين
Globallookpress
فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfpv

وجه القضاء الفرنسي اتهامات رسمية لـ9 رجال وامرأة واحدة يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات ضد المسلمين بفرنسا.

وأفادت المصادر القضائية الفرنسية، اليوم الخميس، بأن 10 مواطنين فرنسيين، تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما، يشتبه بأنهم كانوا يخططون لتنظيم هجمات ضد عدة أهداف وأشخاص، بمن فيهم أئمة مساجد. وتضم مجموعة المشتبه بهم رجل شرطة سابق (65 عاما) يعتقد أنه يترأس المجموعة.

من جهته أفاد مقر النائب العام، أمس الأربعاء، أنه تم العثور على 36 قطعة من الأسلحة أثناء عملية مداهمة واعتقال هؤلاء الأشخاص في مختلف أنحاء فرنسا نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وظائف حكام كأس العالم 2018