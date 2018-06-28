القضاء الفرنسي يوجه اتهامات لـ10 أشخاص بالتخطيط لهجمات ضد مسلمين

وجه القضاء الفرنسي اتهامات رسمية لـ9 رجال وامرأة واحدة يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات ضد المسلمين بفرنسا.

وأفادت المصادر القضائية الفرنسية، اليوم الخميس، بأن 10 مواطنين فرنسيين، تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما، يشتبه بأنهم كانوا يخططون لتنظيم هجمات ضد عدة أهداف وأشخاص، بمن فيهم أئمة مساجد. وتضم مجموعة المشتبه بهم رجل شرطة سابق (65 عاما) يعتقد أنه يترأس المجموعة.

من جهته أفاد مقر النائب العام، أمس الأربعاء، أنه تم العثور على 36 قطعة من الأسلحة أثناء عملية مداهمة واعتقال هؤلاء الأشخاص في مختلف أنحاء فرنسا نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا