سيئول تعقد اجتماعا طارئا لبحث قضية اللاجئين اليمنيين

صرحت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، بأنها ستعقد غدا اجتماعا للجنة العمل الخاصة بالسياسة تجاه الأجانب، بمشاركة مجلس بلدية جزيرة جيجو .

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ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى قضايا تعديل قانون اللاجئين وتشديد معاملات الحصول على تأشيرة الدخول من البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج، وتقصير فترة مراجعة مقدمي طلبات اللجوء.

وكانت وزارة العدل في كوريا الجنوبية قررت منع خروج اليمنيين من الجزيرة منذ نهاية أبريل الماضي، وحظرت دخول الأجانب إليها بدون تأشيرة دخول، بعد أن تدفق إليها العديد من اليمنيين الذين طلبوا اللجوء في كوريا الجنوبية .

ومع زيادة عدد اليمنيين في الجزيرة بصورة حادة، أدرجت وزارة العدل اسم اليمن ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها، ابتداء من الـ1 من الشهر الجاري.

وبهذا تم إدراج اليمن ضمن قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الجزيرة، التي تضم 11 دولة أخرى، بينها سوريا وإيران ونيجيريا وغيرها.

المصدر: يونهاب