 
مباشر

سيئول تعقد اجتماعا طارئا لبحث قضية اللاجئين اليمنيين

أخبار العالم

سيئول تعقد اجتماعا طارئا لبحث قضية اللاجئين اليمنيين
Globallookpress
لاجئون يمنيون في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfpk

صرحت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، بأنها ستعقد غدا اجتماعا للجنة العمل الخاصة بالسياسة تجاه الأجانب، بمشاركة مجلس بلدية جزيرة جيجو .

إقرأ المزيد
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن سيئول تدلي بدلوها في الأزمة اليمنية

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى قضايا تعديل قانون اللاجئين وتشديد معاملات الحصول على تأشيرة الدخول من البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج، وتقصير فترة مراجعة مقدمي طلبات اللجوء.

وكانت وزارة العدل في كوريا الجنوبية قررت منع خروج اليمنيين من الجزيرة منذ نهاية أبريل الماضي، وحظرت دخول الأجانب إليها بدون تأشيرة دخول، بعد أن تدفق إليها العديد من اليمنيين الذين طلبوا اللجوء في كوريا الجنوبية .

ومع زيادة عدد اليمنيين في الجزيرة بصورة حادة، أدرجت وزارة العدل اسم اليمن ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها، ابتداء من الـ1 من الشهر الجاري.

وبهذا تم إدراج اليمن ضمن قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الجزيرة، التي تضم 11 دولة أخرى، بينها سوريا وإيران ونيجيريا وغيرها.

المصدر: يونهاب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وظائف حكام كأس العالم 2018