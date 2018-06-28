أمريكا تستنجد بالبنتاغون لإنقاذ سمعة معاملتها السيئة للمهاجرين

استنجدت وزارة الأمن الأمريكية بالبنتاغون لتأمين مأوى لنحو 12000 مهاجر على الحدود الأمريكية المكسيكية، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات على المعاملة السيئة التي يلقاها هؤلاء من السلطات.

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وقال البنتاغون: "تلقت وزارة الدفاع طلبًا لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في إيواء ورعاية عائلات أجنبية يصل عدد أفرادها إلى 12 ألف شخص".

ووفقاً للإدارة العسكرية، طلبت وزارة الأمن الداخلي من وزارة الدفاع الأمريكية إيجاد أو بناء مبان لهؤلاء الأشخاص. في غياب المباني الجاهزة، من المفترض أن بإمكان البنتاغون بناء منشآت لاستيعاب المهاجرين في تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا.

وطلبت الوزارة من البنتاغون أن تكون المساحة المتاحة لاستيعاب 2000 مهاجر جاهزة في غضون 45 يومًا.

ونتيجة لسياسة "عدم التسامح" التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي مع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، تم فصل ما لا يقل عن 2،3 ألف طفل عن أهاليهم، واحتجازهم بعيدا عنهم، وهو ما تسبب بردود فعل غاضبة في المجتمع الأمريكي نفسه. وتحت ضغط الرأي العام، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم 20 يونيو الجاري مرسوما، أوصى بعدم فصل الأطفال عن ذويهم، أثناء الاعتقال. ومع ذلك، فإنه ليس من المعروف كيف سيتم جمع شمل هذه العائلات وتأمين المأوى لها.

المصدر: نوفوستي