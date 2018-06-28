بومبيو: ترامب مقتنع تماما بضرورة عودة روسيا إلى "G8"

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب، مقتنع تماما بحتمية عودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبرى "G8".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق الرئيس (دونالد ترامب) واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.

وكانت الدول الصناعية السبع الكبرى قد أعلنت تجميد عضوية روسيا في مجموعة "G8"، وذلك بسبب تدهور العلاقات بين موسكو وعدد من العواصم الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.

المصدر: وكالات