واشنطن تأمل في أن يقتنع الأوروبيون بأهمية العقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إقناع الدول الأوروبية بأن العقوبات على روسيا يجب أن تبقى من أجل مصالح الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس، وقال بومبيو: "لدينا أمل كبير أنه بينما نواصل التعاون مع الأوروبيين والإيطاليين على وجه الخصوص، سنكون قادرين على إقناعهم بأن نظام العقوبات (ضد روسيا) مهم لتحقيق أهداف هي لصالح أوروبا وإيطاليا بشكل خاص".

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA)، ذكرت في وقت سابق أن "حركة 5 نجوم" الإيطالية وحزب "ليغا" الإيطالي، الذي يشكل الأغلبية الحاكمة في البرلمان الإيطالي، قد قدما اليوم الأربعاء في مجلس النواب قرارا يطالبان فيه بالحد من العقوبات المفروضة على روسيا.

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ووفقا للسياسيين، فإن على الحكومة الإيطالية "العمل داخل الاتحاد الأوروبي على توسيع مساحة التعاون والحوار مع روسيا، من خلال مراجعة الموقف بشأن العقوبات"، داعين إلى "تعزيز التعاون (مع روسيا) في مكافحة التهديدات المشتركة، مثل الإرهاب ودعاية التطرف".

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا لا يجب أن يكون تلقائيا.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في العام 2014، على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس