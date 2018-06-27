السجن 22 عاما لمدبر اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي

أصدرت محكمة أمريكية اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 22 عاما على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا في 11 سبتمبر 2012.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد صدر الحكم بحق أبو ختالة بعد إدانته في تهم تتعلق بالإرهاب واتهامات أخرى.

وقد أظهرت الأدلة الحكومية أن أبو ختالة قاد مجموعة "أبو عبيدة بن الجراح"، التي هاجمت المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي حينذاك وقتل في الهجوم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

وكانت هيئة محلفين أمريكية أدانت في نوفمبر 2017 أبو ختالة، وهو ليبي، بأربعة تهم فقط من أصل 18 تهمة كان يواجهها وبرأته من تهم بينها القتل.

المصدر: "رويترز"