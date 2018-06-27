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مجلس النواب الأمريكي يرفض تمرير قانون ترامب للهجرة

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مجلس النواب الأمريكي يرفض تمرير قانون ترامب للهجرة
Reuters Zach Gibson
الكنونغرس الأمريكي
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رفض مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، تمرير مشروع قانون الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، وفقا لنتائج التصويت الأخير الذي جرى اليوم الأربعاء.

وقد صوت مجلس النواب على ما يسمى "مشروع قانون حل وسط بشأن إصلاح الهجرة وأمن الحدود"، الذي رفضه الديمقراطيون وأيضا ممثلون عن الحزب الجمهوري، إذ عارضه 301 مقابل 121 صوتوا لصالحه.

وكان الرئيس دونالد ترامب دعا في وقت سابق حزبه للمصادقة على النص الجمهوري، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن القانون لن يمر في مجلس الشيوخ، إذ يحظى الديمقراطيون بصلاحية تعطيله.

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وقال ترامب إن "الموافقة (على مشروع القانون من قبل مجلس النواب) ستظهر أننا نريد أمنا وحدودا قوية، بينما يريد الديمقراطيون حدودا مفتوحة، وهذا بمثابة الجريمة".

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تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لسياسة "عدم التسامح المطلق" مع عبور حدود الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، والتي تطبق في الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، فقد فصل ما لا يقل عن 2.3 ألف طفل عن آبائهم، ما تسبب غضبا في المجتمع الأمريكي.

وتحت ضغط من المجتمع الأمريكي، وقع ترامب، في 20 يونيو، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة في قضاياهم .

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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