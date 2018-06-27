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الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

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الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
AFP PAUL J. RICHARDS
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سحبت وزارة الخزانة الأمريكية الرخصتين اللتين كانتا تسمحان بتصدير وإعادة تصدير طائرات الركاب إلى إيران.

وحسب الوثائق التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، فقد سحبت الرخصتان "H" و"I" اللتان أصدرتهما إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وفقا لخطة الأعمال المشتركة الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وتخص الرخصة الأولى الصفقات بين الحكومة الإيرانية والشركات الأجنبية التي يديرها أفراد أو شركات من الولايات المتحدة. والرخصة الثانية تحدد قواعد تصدير وإعادة تصدير طائرات الركاب إلى إيران وقطع الغيار لها وتقديم الخدمات المتعلقة بصيانتها.

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وأعلنت الخزانة الأمريكية أن كافة الصفقات التي تم عقدها وفقا لهاتين الرخصتين يجب إلغاؤها بحلول الـ 4 من نوفمبر والـ 6 من أغسطس على التوالي. وستفرض عقوبات على من يخالف تعليمات الوزارة.

كما أمرت وزارة الخارجية بوقف التعاملات الخاصة بخطابات الائتمان وتقديم خدمات الوساطة مع الجانب الإيراني، واستيراد السجاجيد والمواد الغذائية من إيران بحلول الـ 6 من أغسطس المقبل.

المصدر: تاس

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