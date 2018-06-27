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إثيوبيا تتوقع هجوما جديدا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء

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إثيوبيا تتوقع هجوما جديدا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء
Sputnik SERGEY SUBBOTIN
أديس أبابا (صورة من الأرشيف)
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حذرت الحكومة الإثيوبية من احتمال تنفيذ هجوم جديد من قبل القوى المسؤولة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقال رئيس مكتب الاتصالات في الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي إن "هناك شبهات بأن القوى التي أحبط مخططها قد تقوم بهجوم جديد في مختلف أنحاء البلاد".

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ودعا المسؤول المواطنين للتحلي بالحذر أثناء التجمعات الجماهيرية.

وقد أسفر التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء أبي أحمد أثناء تجمع حاشد لأنصاره في العاصمة أديس أبابا يوم 23 يونيو الجاري عن سقوط عشرات الجرحى. وفي إطار التحقيقات في الهجوم اعتقلت السلطات الإثيوبية 30 شخصا للاشتباه بضلوعهم في الهجوم.

المصدر: رويترز

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