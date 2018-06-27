مصادر: أردوغان قد يكافئ القوميين بمناصب حكومية

رجح مصدر مقرب من الرئاسة التركية، أن يكافئ الرئيس التركي، رجب طيب أدوغان، حلفاءه القوميين بمناصب حكومية، مقابل دعمهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد قال المصدر إنه "لن يكون مفاجئا" أن يعين الرئيس وزراء مقربين من الحركة القومية في الحكومة الجديدة.

من جانبه، أشار مسؤول من الحركة القومية إلى احتمال "أن تكون هناك بعض الأسماء القريبة من الحركة يرى الرئيس أنها مناسبة للحكومة.. في نهاية الأمر أردوغان هو من سيقرر".

ورفض مكتب أردوغان التعليق على ما ذكره المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، فيما أكد نائب رئيس حزب الحركة القومية مصطفى كالايجي، أن أي قرارات تخص الحكومة سيتخذها الرئيس التركي.

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وأضاف كالايجي لقناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية أنه "ليست لدينا أي توقعات من نوع القول: أعطيناك هذا الدعم فأعطنا خمسة مناصب وزارية".

وأظهرت نتائج غير رسمية أن الحزبين (حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية) حصلا معا على 343 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد. ورغم أن البرلمان فقد بعض سلطاته بموجب النظام الرئاسي الجديد إلا أن برلمانا تسيطر عليه المعارضة كان يمكن أن يبطئ تشريعات أردوغان.

وفاز أردوغان بنسبة 53% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد ليمتد فترة رئاسته الحالية عام 2023 بسلطات تنفيذية واسعة أيدها الأتراك بفارق ضئيل في استفتاء أجري العام الماضي.

المصدر: رويترز