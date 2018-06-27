روحاني: كل من يظن أن الحكومة الإيرانية ستستقيل فهو على خطأ

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال كلمة أمام جمع من المدراء التنفيذيين في البلاد، بأن إيران لن تستسلم أمام الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحكومة لن تقدم استقالتها.

ونقل مراسلنا في طهران أن روحاني أكد أن "الحكومة الإيرانية ستبقى حتى آخر يوم من ولايتها ويجب أن نتحمل الضغوط أولا.. يخطئ من يعتقد أن الحكومة ستستقيل.

ودعا الرئيس الإيراني، الحكومة في البلاد، إلى خفض النفقات، كما دعا أعضاءها إلى "التقشف في المصارف"، مؤكدا ضرورة مضاعفة وزارة العمل من جهودها في خلق فرص العمل.

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وتطرق روحاني إلى الاتفاق بشأن النووي الإيراني، قائلا: "اعتقدت الولايات المتحدة وإسرائيل بأن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي بمجرد انسحاب واشنطن.. (لكن) رد إيران على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان تاريخيا وأثار دهشة العالم".

تجدر الإشارة إلى أن 187 نائبا في البرلمان الإيراني، وقعوا الأربعاء على رسالة رسمية موجهة للرئيس روحاني يطالبونه بإيجاد تغيير في بنية الحكومة.

واعتبر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من "حرب نفسية واقتصادية وسياسية" ضد بلاده، مضيفا أن واشنطن ستدفع ثمنا باهظا لتصرفاتها.

هذا وتشهد العاصمة الإيرانية موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: وكالات