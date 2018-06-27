البحرية الأمريكية تكشف عن "طوربيد شبح خارق"

تخطط البحرية الأمريكية لغواصة تطلق طوربيدات مطورة من طراز "Mk48" ذات قدرة عالية وبتقنية "الشبح"، ما يمكنها من تدمير السفن والغواصات والقوارب الصغيرة في المياه الضحلة.

ووفق صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، يأمل الخبراء الأمريكيون والقادة العسكريون في إصدار نسخة جديدة مطورة من الطوربيدات الأكثر استخداما من طراز "Mk48".

وسيضم التطوير مجموعة تقنيات جديدة بما في فيها أنظمة السونار ونظام التخفي (الشبح) والتحكم، وبالتالي تكون هذه الطوربيدات قادرة على ضرب الأهداف بمدى أبعد واستخدام قدرات تخفي أكثر، ما يمكنها من تدمير سفن العدو، والغواصات، والقوارب الصغيرة، حتى في المياه الضحلة والضحلة للغاية، إضافة إلى إمكانية العمل في بيئات المياه العميقة.

وطوربيد "Mk 48" هو طوربيد صوتي ثقيل الوزن متطور ومزود بأنظمة رقمية للتوجيه والتحكم، وذو قدرة إيجابية للدفع، حسب مسؤول في البحرية الأمريكية، ويرجح أن يدخل الطوربيد الجديد الخدمة عام 2024.

المصدر: dailymail.co.uk