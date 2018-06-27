طوكيو تبحث مع واشنطن الضرر المحتمل لشركاتها بسبب وقف توريد النفط الإيراني

أشار سكرتير الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إلى أن قضية تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران لا تزال قيد البحث بين الجانبين الأمريكي والياباني.

وأضاف: "أفضل الامتناع عن تقديم أي تفاصيل في هذا الصدد وسنستمر في الدراسة الدقيقة لمسألة تأثير الإجراءات الأمريكية على بلادنا وسنواصل كذلك المفاوضات مع الدول بهذه القضية لكي نتجنب التأثير السلبي على الشركات اليابانية".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن سابقا أن شركاء واشنطن وحلفاءها يجب عليهم تقليص توريد النفط من إيران ووقفه تماما قبل 4 نوفمبر.

وحسب معلومات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فإن اليابان تستورد 90% من احتياجاتها النفطية من دول الشرق الأوسط، أما النفط الإيراني فتبلغ نسبة توريده إلى اليابان 5% من حجم التوريدات الإجمالي من النفط ومشتقاته.

المصدر: وكالات