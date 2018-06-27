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بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أحسن أحوالها نتيجة الصراع السياسي في الولايات المتحدة

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قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال استقباله مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، إن علاقات موسكو وواشنطن ليست في أحسن حال نتيجة للصراع السياسي داخل الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو لم تسع أبدا إلى المواجهة مع واشنطن، مقترحا مناقشة سبل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف بهذا الصدد: "يؤسفني القول إن العلاقات الروسية الأمريكية ليست في أفضل حال، وقد ذكرت مرارا ذلك في لقائي معكم. أعتقد أن هذا هو نتيجة للصراع السياسي الداخلي الحاد في الولايات المتحدة".

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وتابع أن زيارة بولتون تبعث الأمل في وضع الخطوات الأولى لتحسين العلاقات بين البلدين.

من جهته، عبر مستشار الرئيس الأمريكي عن أمله في مناقشة سبل تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، مضيفا أن ترامب ملتزم بهدف الحفاظ على الاستقرار في العالم.

المصدر: إنترفاكس

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