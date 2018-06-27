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نتنياهو يحلم بمباراة كرة قدم بين منتخبي إسرائيل وإيران في طهران!

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نتنياهو يحلم بمباراة كرة قدم بين منتخبي إسرائيل وإيران في طهران!
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خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى إيران متوددا لها، واستغل في ذلك على ما يبدو ظروفها الاقتصادية الحالية، ومشاركة منتخبها الكروي في مونديال روسيا.

نتنياهو استهل خطابه باللغة الإنجليزية إلى الإيرانيين بالحديث عن صعوبة إيقاف رونالدو عن تسجيل الأهداف، وباستعراض مهاراته في ترويض الكرة، وصولا إلى إسداء المديح للمنتخب الإيراني في مونديال روسيا بالقول إنه "فعل المستحيل".

وانطلق من ذلك، خاطبا ود الإيرانيين بقوله: "قد أظهرتم شجاعة في الملعب، واليوم أظهرتم نفس الشجاعة في شوارع إيران".

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ثم مضى رئيس الحكومة الإسرائيلية في تعداد المشاكل والعلل التي تعاني منها إيران بدءا من التلوث وشح المياه، ليتساءل: تخيلوا ماذا سيحصل لو أنفقت الأموال التي يتم إهدارها في اليمن وسوريا أو في حروب الشرق الأوسط؟"

وبشر نتنياهو الإيرانيين بأن كل مشاكلهم ستحل لو استثمرت حكومة بلادهم الأموال في حل مشاكل مواطنيها.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الإيرانيين أيضا بأن ذلك هو ما دفعه إلى عرض تقديم مساعدة طبية لإنقاذ الأرواح عقب الزلزال المدمر في إيران، وللسبب ذاته فتح حسابا باللغة الفارسية في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" لتعليم الفلاحين الإيرانيين سبل المحافظة على المياه.

وفي الختام، تعهد نتنياهو بعدم التوقف بتاتا عن الدعوة إلى السلام مع الإيرانيين، آملا أن يشاهد ذات يوم المنتخب الإيراني لكرة القدم وهو يلعب أمام إسرائيل في طهران "الحرة".

المصدر: تويتر

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