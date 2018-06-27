بولتون يبدأ محادثاته في موسكو

بدأت في موسكو محادثات مغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، قبل أن يستقبله الرئيس فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم.

وشارك كل من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو أنتوني غودفري في هذا اللقاء، الذي يجري وسط إجراءات أمنية مشددة في دار الضيافة التابع للخارجية الروسية، حيث لم يسمح للصحفيين بالحضور حتى في جزئه البروتوكولي.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بولتون، إضافة إلى الاجتماع في الخارجية الروسية، سيعقد لقاءات في مجلس الأمن الروسي، وسيلتقي يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، وسيستقبله الرئيس بوتين.

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وعند الإعلان عن زيارة بولتون إلى موسكو، أشار مسؤولون في واشنطن إلى أنه سيتناول مع الشركاء الروس "اللقاء المحتمل" بين الرئيسين الروسي والأمريكي، بينما تمتنع موسكو عن تأكيد أو نفي إجراء تحضيرات للقاء القمة.

وذكر الجانب الروسي أنه ينوي مع بولتون بحث قضايا الاستقرار والأمن الدوليين، ونزع السلاح، والتطورات حول شبه الجزيرة الكورية، واتفاق إيران النووي، فضلا عن العلاقات الثنائية والأزمة السورية وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: وكالات