الكرملين: بوتين سيستقبل مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع اليوم الأربعاء مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "الرئيس سيستقبل بولتون في الكرملين، ستجري محادثات كهذه اليوم"​​​.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس، قد صرح في وقت سابق بأن بولتون سيزور بين الـ 25 والـ 27 من يونيو لندن وروما لمناقشة القضايا الأمنية، وسينتقل بعد ذلك إلى موسكو لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وعلق المتحدث بيسكوف، حينها على هذا التصريح قائلا: "على حد علمنا، ستتم هذه الزيارة بالفعل. وهذا كل ما نستطيع قوله الآن".

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ورجحت وسائل إعلام غربية سابقا، أن يعقد اللقاء بين بوتين وترامب في شهر يوليو القادم، وبالتالي، وفقا لمصادر وكالة بلومبرغ، فهناك احتمالان لمثل هذا الاجتماع، قبل قمة الناتو، التي ستعقد في 11 يوليو في بروكسل، وبعد زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة في 13 يوليو.

ورفض كل من الكرملين والبيت الأبيض تأكيد وجود أي اتفاق لعقد القمة حتى الآن.

المصدر: وكالات