"هيومان رايتس ووتش" تنتقد ممارسات كييف ضد الصحفيين

اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أنه ليس هناك من مبرر لمنع أوكرانيا الإعلاميين الروس من أداء واجباتهم المهنية، مؤكدة على ضرورة احترام حرية الصحافة.

وقالت ممثلة المنظمة في العاصمة الأوكرانية كييف تانيا كوبر أمس الثلاثاء: "نعتقد أن حرية الصحافة أحد حقوق الإنسان الأساسية، وإن كان لأوكرانيا ما يسوغ عدم إعجابها بالمواد التي تنشرها شبكة "آر تي" أو غيرها من وسائل الإعلام الروسية، لكن ذلك لا يبرر منع الصحفيين من أداء عملهم".

وأضافت أن محاولات كييف التصدي لـما تعتبرها "دعاية روسية" يجب أن يبقى في إطار القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتزامات أوكرانيا الدولية.

تصريحات كوبر جاءت على خلفية قرار السلطات الأوكرانية منع بولا سلير مراسلة قناة "آر تي" بنسختها الإنجليزية، والإعلامي والناشط الاجتماعي الروسي يفغيني بريماكوف من دخول أراضيها للمشاركة في فعاليات مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة الأوكرانية لبحث قضايا حقوق الإنسان والصحافة.

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وعبرت الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفها لقرار كييف هذا، بينما شدّدت الخارجية الروسية على أن منع صحفيين روس من دخول أوكرانيا يؤكد أن كييف لا تنوي وقف حملتها لقع بعض وسائل الإعلام بما فيها الروسية، مطالبة المنظمات الدولية برد صارم على سياسة كييف تجاه وسائل الإعلام.

المصدر: وكالات