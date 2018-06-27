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الكنيست يرفض التصويت على مقترح يعترف بمذبحة الأرمن

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الكنيست يرفض التصويت على مقترح يعترف بمذبحة الأرمن
Sputnik
نصب في يريفان لتخليد ذكرى ضحايا ابادة الارمن
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أعلنت عضو البرلمان الإسرائيلي تمار ساندبرج أنها سحبت من التصويت اقتراحا بالاعتراف بمذبحة الأرمن، بسبب عدم الحصول على تأييد الائتلاف الحاكم في البلاد.

وكتبت تمار ساندبرج زعيمة حزب ميريتس اليساري في مواقع التواصل الاجتماعي: "على الرغم من الوعود والمماطلة، وانتهاء الانتخابات في تركيا إلا أن الحكومة والائتلاف يرفضان الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، لذلك كان عليّ سحب المبادرة بكل أسف".

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وظهرت الآمال لدى مؤيدي المبادرة في تخطي معارضة الحكومة في هذا الموضوع، على خلفية التدهور الحاد في العلاقات الإسرائيلية التركية الذي ترافق بترحيل متبادل للسفراء والقناصل، بعد مقتل عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وحسب المؤرخين الأرمن، فقد قتل 1.5 مليون أرمني في الإمبراطورية العثمانية منذ عام 1915 وتم حرق ونهب مدنهم وقراهم.

ولكن تركيا الحديثة ترفض هذه الاتهامات وتبدي ردود فعل حادة على عمليات الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية.

المصدر: نوفوستي

 ادوارد سافين

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