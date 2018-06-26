الاتحاد الأوروبي: المفاوضات حول انضمام تركيا في جمود

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد "في نقطة الجمود" حاليا، وأن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن الانضمام للاتحاد.

وجاء في الوثيقة حول آفاق توسيع الاتحاد، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية للدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، والذي انعقد في لوكسمبورغ، أنه "لا يمكن فتح أو إغلاق أي فصل جديد من ملف المفاوضات، ولا يخطط لأي عمل لتحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وتتجاوب استنتاجات الاجتماع مع تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في أبريل الماضي، والذي استبعد فتح أي فصل جديد في التفاوض حول انضمام تركيا إلى الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999. وبدأت المفاوضات حول الانضمام في عام 2005، لكنها تعثرت أكثر من مرة بسب خلافات بين بروكسل وأنقرة حول مختلف القضايا.

المصدر: فرانس برس