بينس يدعو المهاجرين إلى التوقف عن القدوم إلى الولايات المتحدة

دعا مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، مواطني دول أمريكا الوسطى إلى تجنب المجازفة بحياتهم وعدم القدوم إلى الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.

وقال بينس للصحفيين في البرازيل: "في حال لم تكن لديكم الشروط اللازمة لدخول (إلى الولايات المتحدة) بشكل قانوني ، فلا تفعلوا.. وإذا قيل لكم إنه بإمكانهم نقل أطفالكم إلى الولايات المتحدة ، فلا تصدقوهم.. ابنوا حياتكم في وطنكم ". وقد بثت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي عبر التلفزيون المحلي في البرازيل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا في وقت سابق إلى ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد دون إشراك القضاء في ذلك، واصفا النظام القائم بأنه "سخرية من سياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام".

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وأشير سابقا، إلى أنه نتيجة لسياسة "عدم التسامح المطلق" لعبور الحدود غير القانوني، والتي تطبق في الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، تم فصل ما لا يقل عن 2.3 ألف طفل عن آبائهم ولا يزالون كذلك، ما تسبب بغضب في المجتمع.

وتحت ضغط من المجتمع، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 يونيو، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة في قضاياهم .

ومع ذلك، لا يزال توجه السلطات الأمريكية ضبابيا حول كيفية جمع شمل الأسرة ومكان إيوائها.

المصدر: نوفوستي