محكمة بريطانية تدين "صانع قنابل طالبان" في لندن

أدانت محكمة "أولد بايلي" في العاصمة البريطانية لندن مواطنا بريطانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.

وقالت النيابة العامة إن المتهم خالد علي (28 عاما) خطط لتنفيذ هجوم بسكين في لندن، كان من شأنه أن يؤدي إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وحسب النيابة العامة، فإن المتهم خطط لقتل شرطي أو أحد أفراد القوات المسلحة أو حتى عضو في البرلمان، واعتقل في أبريل العام الماضي. وقبل 5 أيام من اعتقاله زار علي بعض المواقع في لندن، التي يفترض أنه كان يعتزم تنفيذ الهجوم في أحدها. ومن بينها جسر ويستمنستر ومباني البرلمان وشارع وايتهال.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة النطق بالحكم في حقه في وقت لاحق.

يشار إلى أن خالد علي عاد إلى بريطانيا عام 2016، بعد أن توجه إلى أفغانستان وباكستان عام 2011، حيث انضم إلى صفوف حركة "طالبان". وصنع علي في أفغانستان عبوات ناسفة، الأمر الذي تبين بعد أن تم العثور على بصماته على العبوات الناسفة التي تمت مصادرتها من المسلحين في أفغانستان. وكانت بصماته ضمن قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي منذ عام 2012.

المصدر: رويترز