الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى إريتريا

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستستأنف رحلاتها إلى إريتريا لأول مرة منذ نحو عشرين عاما.

وقال أبي أحمد في أعقاب المباحثات مع وفد إريتريا لإنهاء النزاع المطول بين البلدين: "أوجه خطابي الإثيوبيين الذين كانوا يرغبون بالتوجه إلى مصوع (في إريتريا) للقيام بنزهة، أن يكونوا مستعدين لأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستبدأ بالعمل هناك قريبا".

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وقد جرت في العاصمة الإثيوبية مباحثات تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا تهدف إلى إنهاء النزاع، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد عزمه تطبيق اتفاق السلام الموقع في العام 2000 مع إريتريا، ونتائج عمل اللجنة الدولية المستقلة حول ترسيم الحدود.

وخاض البلدان الإفريقيان حربا منذ 1998 إلى عام 2000، أسفرت عن سقوط 80 ألف قتيل، بسبب خلاف يتعلق خصوصا بالحدود المشتركة بينهما.

المصدر: رويترز