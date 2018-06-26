ليبرمان يخاطب المحتجين الإيرانيين بالفارسية: أين تذهب نقودكم؟

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رسالة باللغة الفارسية إلى الإيرانيين المحتجين على الوضع الاقتصادي في بلادهم، متسائلا "أين تذهب نقودكم"؟

ووفقا للترجمة العبرية الصادرة عن مكتب ليبرمان، فقد كتب في تغريدة على حسابه الرسمي: "حتى اليوم، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية في الداخل، يواصل النظام الإيراني استثمار المليارات في سوريا، حزب الله، الجهاد الإسلامي في فلسطين، الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق".

وقال إن إيران تعهدت بتزويد هذه المجموعات في عام 2018، بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منها، إضافة إلى مبلغ 14 مليار دولار استثمرت في سوريا على مر السنين.

אני פונה כאן לאזרחי איראן - לאן הולך הכסף שלכם? pic.twitter.com/fABW8ecaEd — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) June 26, 2018

وأضاف ليبرمان: "حتى خلال الشهر الماضي، بينما كنتم تحاربون من أجل الخبز في شوارع إيران، كان قاسم سليماني يقوم بعدد من العمليات بما في ذلك اللوجستية موجهة إلى سوريا بتكلفة 70 مليون دولار".

كما هنأ ليبرمان في رسالته الإيرانيين، على الأداء "الرائع" لمنتخب بلادهم لكرة القدم في كأس العالم.

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المصدر: timesofisrael