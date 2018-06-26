قبرص تدرس عرضا إسرائيليا مقدما للفلسطينيين

أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة القبرصية كليليا فاسيليو، أن بلادها تدرس طلبا إسرائيليا ببناء مرفق بحري على الجزيرة لتوصيل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان عرض الاقتراح خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى الجزيرة المتوسطية، حيث تنص الخطة على بناء رصيف بحري خاص لسفن الشحن التي تحمل بضائع متوجهة إلى غزة على بعد نحو 400 كلم من قبرص.

وعلق مكتب ليبرمان على الاقتراح، اليوم الثلاثاء، وقال متحدث باسمه لوكالة فرانس برس إن "وزير الدفاع والمؤسسة الأمنية إضافة إلى عناصر من المجتمع الدولي يقودون العديد من المبادرات التي تهدف إلى تغيير الواقع في غزة".

وأضاف أن أية فكرة لتحسين الوضع الإنساني (في غزة) مشروطة بحل مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع منذ 2014.

وتقدم إسرائيل للفلسطينيين هذا العرض، بسبب غلق معبر رفح على الحدود المصرية في معظم الأوقات، بالإضافة إلى أنه غير مخصص لمرور البضائع لأن معظم السلع التجارية والإنسانية تمر إلى غزة من خلال معبر كفر سالم، أما البضائع التي تصل بحرا فيتم توصيلها إلى القطاع في شاحنات.

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المصدر: وكالات