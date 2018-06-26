مسؤول أمريكي: واشنطن تدفع حلفاءها لوقف استيراد النفط من إيران

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدفع حلفاءها نحو وقف استيراد النفط من إيران بشكل كامل بحلول نوفمبر المقبل، حين ستعيد واشنطن فرض العقوبات على طهران.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، أجاب المسؤول الذي لم يذكر اسمه، بـ "نعم" ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تضغط على حلفائها من أجل وقف استيراد النفط الإيراني.

وأضاف المسؤول: "نعتزم قطع مصادر التمويل لإيران ونسعى لتسليط الأضواء على الطابع الشامل لتصرفات إيران الخبيثة في المنطقة".

وذكر المسؤول أن وفدا أمريكيا سيتوجه إلى الشرق الأوسط لحث منتجي النفط في الخليج على ضمان توريدات النفط إلى السوق العالمية بعد عزل إيران عن السوق النفطية في نوفمبر المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وأعادت العقوبات الاقتصادية على إيران ابتداء من نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز