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أول اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان بعد الانتخابات في تركيا

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أول اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان بعد الانتخابات في تركيا
Globallookpress Shealah Craighead
صورة من الأرشيف
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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في بلاده يوم الأحد الماضي.

واتفق ترامب وأردوغان في الاتصال الهاتفي بينهما اليوم الثلاثاء على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والدفاع. كما شدد الرئيسان على ضرورة تطبيق الخطة الخاصة بمدينة منبج السورية التي تنسحب منها الوحدات الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وأردوغان في بروكسل على هامش قمة حلف الناتو التي تنعقد يومي 11 و12 يوليو المقبل.

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هذا، وقد فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت يوم الأحد 24 يونيو بحصوله على 52 بالمئة من أصوات الناخبين.

ودعت واشنطن السلطات التركية إلى تعزيز الديمقراطية في البلاد والقيام بخطوات من شأنها أن تساهم في المضي قدما بحل المشاكل القائمة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

المصدر: رويترز

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