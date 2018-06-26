ردا على انتقاد انتخاباتها.. أنقرة تعنف كبير الديمقراطيين في الكونغرس

وجهت الرئاسة التركية، انتقادا قويا لكبير الديمقراطيين في لجنة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي لشؤون الاستخبارات، آدم شيف، وطالبته بـ "إغلاق فمه".

وجاء ذلك في معرض تعليق المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على تصريح لشيف شكك عبر صفحته على تويتر في نتيجة الانتخابات التركية وقال إنه لا يبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبنفس الطريقة، وعبر تويتر، رد قالن على شيف: "الرئيس أردوغان بالطبع لا يحتاج إلى مباركتك، آدم شيف، الشعب التركي أعطى قراراه، وعليكم أن تغلقوا أفواهكم".

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وشهدت تركيا الأحد الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب النتائج الأولية.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% بعد فرز 99.91 % من أصوات الناخبين. وصلت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، وبلغت نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

المصدر: نوفوستي