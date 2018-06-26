المحكمة العليا الأمريكية تصادق على قرار ترامب بحظر سفر المواطنين من دول مسلمة

أهدت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أحد أكبر انتصارات رئاسته، بمصادقتها على قراره بحظر سفر مواطني دول ذات أغلبية مسلمة.

وبهذه المصادقة، يستطيع ترامب المطالبة بالتبرئة من تهم المحاكم الدنيا التي اعتبرت مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.

وكان ترامب أصدر مرسوما، يطال مواطني سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في سبتمبر/أيلول عام 2017.

المصدر: وكالات