 
مباشر

المحكمة العليا الأمريكية تصادق على قرار ترامب بحظر سفر المواطنين من دول مسلمة

أخبار العالم

المحكمة العليا الأمريكية تصادق على قرار ترامب بحظر سفر المواطنين من دول مسلمة
AFP
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfer

أهدت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أحد أكبر انتصارات رئاسته، بمصادقتها على قراره بحظر سفر مواطني دول ذات أغلبية مسلمة.

وبهذه المصادقة، يستطيع ترامب المطالبة بالتبرئة من تهم المحاكم الدنيا التي اعتبرت مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.

وكان ترامب أصدر مرسوما، يطال مواطني سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في سبتمبر/أيلول عام 2017.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا