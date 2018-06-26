الأمير ويليم مرسال سلام بين محمود عباس ورؤوفين ريفلين

استقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين اليوم الثلاثاء، الأمير ويليم نجل ولي عهد بريطانيا في مقر الرئاسة الإسرائيلية في القدس.

وذكرت صحف عبرية أن ريفلين حمل الأمير ويليم رسالة سلام إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

Rivlin asks Prince William to convey ‘message of peace’ to Abbas https://t.co/svvBGZcBRqpic.twitter.com/SBn2uI0r0c — The Times of Israel (@TimesofIsrael) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

الأمير ويليم وصل مساء أمس الاثنين إلى إسرائيل في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لأفراد العائلة الملكية البريطانية.

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والتقى الأمير ويليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مقر إقامته في القدس، عقب زيارة الأمير لنصب الهولوكوست الذي يخلد ذكرى محرقة اليهود.

وسيتوجه نجل ولي عهد بريطانيا إلى الأراضي الفلسطينية يوم غد في زيارة للسلطة الفلسطينية ومدينة القدس الشرقية بما فيها أحياء القدس القديمة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"