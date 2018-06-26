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مالطا ترفض استقبال سفينة المهاجرين Aquarius للتزود بالمؤن

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مالطا ترفض استقبال سفينة المهاجرين Aquarius للتزود بالمؤن
Globallookpress
سفينة Aquarius
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أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن سلطات مالطا رفضت استقبال سفينة Aquarius لتزودها بالوقود والمواد الغذائية اللازمة لركابها من المهاجرين.

وجاء في بيان للمنظمة أن "سفينة Aquarius منعت من دخول المياه الإقليمية لمالطا وميناء فاليتا للتزود بالمواد اللازمة وتغيير الطاقم، ولم تقدم أي توضيحات بهذا الصدد". 

وكانت السلطات الإيطالية والمالطية قد أغلقت موانئها في وجه سفينة Aquarius التابعة لمنظمة "SOS Mediterranee" الإنسانية سابقا، حيث كان على متنها 600 مهاجر، بينما وافقت إسبانيا على استقبال السفينة التي قطعت مسافة 700 ميل بحري لذلك.

المصدر: نوفوستي
 

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